Bash-скрипт для шифрования файловой системы.

Нужно написать Bash-скрипт, для шифрования файловой сисистемы удаленного VDS (CentOS6/7, Debian7).

Алгоритм:

0.Работает себе работает VDS c CentOS6/7 или Debian7 ...

1.# ./script.sh 1.2.3.4 root 12345 OS1234[>>]

1.2.3.4 - IP удаленного VDS

root - логин рута

12345 - пароль рута

OS1234 - пароль на файловую систему

2.Определяем какая ОС установлена.

3.Если есть какая то разница в зависимости от ОС:

if($OS == $centos6){ шифруем файловую систему такими командами ...}

if($OS == $centos7){ шифруем файловую систему такими командами ...}

if($OS == $debian7){ шифруем файловую систему такими командами ...}

/* в дальнейшем нужно будет добавить и другие ОС */

4.# reboot

Результат работы скрипта:

1.Зашифрованная файловая система VDS.

2.Запуск VDS через VNС, возможен только с вводом пароля для файловой системы.