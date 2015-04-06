Настроить алиас сайта

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Завершен3 заявки118 просмотров

Нужно добавить

для сайта: domen.ru

алиас: old-domen.com

(т.е. чтобы при открытии old-domen.com открывалось содержимое domen.com, без редиректа)

VPS Infobox (unix + Parallels® Automation)

панель регистратора доменов - доступ есть.

10 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро, хоть и на проблемном VPS. Рекомендую как толкового специалиста!
Всем рекомендую Ивана как отличного заказчика. Никаких проблем с тех.заданием и оплатой. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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Системное администрирование