Задание CRON для удаления кэша ISPmanager

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Завершен6 заявок134 просмотра

Нужно настроить задание крон для удаления кэша ISPmanager

/usr/local/ispmgr

(разрастается до 100GB за 3 мес, за счет фалов типа: core.17866 - 35МБ)

VPS Infobox (unix + Parallels® Automation)

ssh

ISPmanager
10 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$5
1 день
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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