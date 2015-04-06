Интегрировать jabberd с OpenLDAP и подключить модуль конференций a) Имеется jabberd (не путатьс с ejabberd) установленный на Gentoo Linux. Клиентами сейчас выступают qutim на разных платформах. Можно предложить другие клиенты. б) ...
Задание CRON для удаления кэша ISPmanager
Нужно настроить задание крон для удаления кэша ISPmanager
/usr/local/ispmgr
(разрастается до 100GB за 3 мес, за счет фалов типа: core.17866 - 35МБ)
VPS Infobox (unix + Parallels® Automation)
ssh
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