Анализ AWR-отчетов с Oracle

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка471 просмотр

Требуется провести анализ AWR-отчетов полученных с базы данных Oracle для получения независимой оценки со стороны.

Прошу указывать стоимость за анализ одного (1) отчета.

10 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров