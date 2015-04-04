Настроить виртуальный комп в облаке (Amazon EC2 или подобный)

Нужно запустить в облачном пространстве на любом БЕСПЛАТНОМ сервисе

(типа Amazon EC2) виртуальную машину с удаленным доступом к ней.

В идеале нужен Windows Server 2003 или новее, но может быть и десктоп версия Ubuntu.

Также мне нужно понимать, как это делается.

Пожалуйста, пишите ваши предложения и варианты!