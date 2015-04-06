1. Перенос виртуалки с 1С на новый сервер. 2. Задействовать Rabbit для работы сайта на 2-х виртуалках одновременно. 3. Настройка бэкапов виртуалок на облачном хранилище. 4. Перенос IP сетки на новый ...
Настройка Apache, работа через proxy
Приветствую.
Есть список proxy, нужно настроить работу apache чтобы http запросы для опред. сайтов проходили через proxy, proxy берется рандомно из списка. Нужно чтобы была привязка сессии к proxy, т.е если скрипт делает 2 http запроса, прокси должен браться один.
Хоть прокси и анонимные, быстрые - стоит учитывать момент что они могут быть мертвые или с высоким ожиданием ответа. Быть может их можно чекать? И подставлять только рабочие в раздачу?
Скорей всего это не все подводные камни, - выслушаю и готов доплатить за дельные советы.
Работаем без предоплаты.
Пожалуйста, указывайте свои skype в ЛС.
Спасибо.
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