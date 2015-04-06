Настройка Apache, работа через proxy

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Приветствую.

Есть список proxy, нужно настроить работу apache чтобы http запросы для опред. сайтов проходили через proxy, proxy берется рандомно из списка. Нужно чтобы была привязка сессии к proxy, т.е если скрипт делает 2 http запроса, прокси должен браться один.

Хоть прокси и анонимные, быстрые - стоит учитывать момент что они могут быть мертвые или с высоким ожиданием ответа. Быть может их можно чекать? И подставлять только рабочие в раздачу?

Скорей всего это не все подводные камни, - выслушаю и готов доплатить за дельные советы.

Работаем без предоплаты.

Пожалуйста, указывайте свои skype в ЛС.

Спасибо.

Apache
10 лет назад
ivan091
Иван 
43 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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