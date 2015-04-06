Перенос сайта на другой домен

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Закрыт14 заявок215 просмотров

Существует сайт www.nasos-reduktor.ru

необходимо перенести его на другой домен polydrive.ru

убрать взломанные страницы http://www.nasos-reduktor.ru/?jn=eko-kod

изменить логотип сайта.

10 лет назад
wsyueh
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров