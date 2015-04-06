Срочно нужно решить задачи по администрированию.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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1. Перенос виртуалки с 1С на новый сервер.

2. Задействовать Rabbit для работы сайта на 2-х виртуалках одновременно.

3. Настройка бэкапов виртуалок на облачном хранилище.

4. Перенос IP сетки на новый сервер.

Для уточнения пишите в личку.

10 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров