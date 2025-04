ВПС рассылает спам нужна консультация как устранить

(срочно)

ВПС рассылает спам - на один из ящиков приходит сотни сообщений "Undelivered Mail Returned to Sender". Поменял рут пароль на сервере и пароль на ящике, на который приходят уведомления - не помогло. Суппорт пишет что нужно: "You will have to check the server logs and check which IP/user/mailbox is used to send the emails."

Я не знаю как это сделать, нужна срочная консультация, если это возможно без доступа к серверу. Админ панель ISPmanager. Могу подключиться по ssh.