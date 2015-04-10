1. Перенос виртуалки с 1С на новый сервер. 2. Задействовать Rabbit для работы сайта на 2-х виртуалках одновременно. 3. Настройка бэкапов виртуалок на облачном хранилище. 4. Перенос IP сетки на новый ...
Нужно настроить сервер win 2003
Нужно настроить эллементарно win 2003
Нужна установка IIS
И установка ftp
Заявки фрилансеров
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