Нужно настроить сервер win 2003

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок187 просмотров

Нужно настроить эллементарно win 2003

Нужна установка IIS

И установка ftp

10 лет назад
botom
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров