Всплывающее окошко joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужно всплывающее окошко с текстом акций. Окошко будет всплывать только на главной стр.

сайт solopizza_kz. Нужно узнать Стоимость и срок работы - желательно сделать сегодня.

Joomla
10 лет назад
ai_lu
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров