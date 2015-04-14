Сломалась ISPmanager Lite 5.23.4 Не запускаються сайты, отвалились с пенели домены и пользователи, незайти в базу. Нужно всё исправить, что бы работало по феншую.
Настройка хостинга
настройка хостинга
оптимизация работы сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. На домене лежит сайт на wordpress. Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене. Сроки и цены?Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту ...Закрыт10 лет назад
(срочно) ВПС рассылает спам - на один из ящиков приходит сотни сообщений "Undelivered Mail Returned to Sender". Поменял рут пароль на сервере и пароль на ящике, на который приходят уведомления - не ...Закрыт10 лет назад
- $20
Нужно настроить эллементарно win 2003 Нужна установка IIS И установка ftpЗакрыт10 лет назад
Нужно всплывающее окошко с текстом акций. Окошко будет всплывать только на главной стр. сайт solopizza_kz. Нужно узнать Стоимость и срок работы - желательно сделать сегодня.Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно Big Blue Button настроить на выделенном сервере Мануалы ниже http://as.zabedu.ru/vks/bbb/bbb-config http://habrahabr.ru/sandbox/86221/ Сообщите вашу цену, спасибоСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть выделенный сервер с панелью ISP, на котором находятся 7 сайтов. Все сайты на одном пользователе. Нужно сделать так, что бы на каждый сайт был отдельный пользователь ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад