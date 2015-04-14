Починить сервер под исп+ дебиан

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Закрыт6 заявок167 просмотров

Сломалась ISPmanager Lite 5.23.4

Не запускаються сайты, отвалились с пенели домены и пользователи, незайти в базу.

Нужно всё исправить, что бы работало по феншую.

ISPmanager
10 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров