Настроить Centos 6.6

$71
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка104 просмотра

Настроить корпоративную почту (postfixadmin, roundcube).

CentOSНастройка почты
10 лет назад
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
10 лет назад
$71
2 дня
Быстро, качественно.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, деликатен в общении, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
10 лет назад