Настройка серверов

Имеется 3 сервера необходимо :

1 сервер:

- поднять mysql

- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)

- здесь будут храниться резервные копии остальных 2 серверов (точнее несколько папок нужно резервировать с тех серверов)

- установить и настроить nginx на работу с 3 виртуальными хостами хосты :

1)phpmyadmin (его необходимо установить)

2) здесь будет баг трекер а именно (Redmine) -- устанавливать и настраивать не нужно

3)здесь будет joomla -- устанавливать и настраивать не нужно

- для каждого виртуального хоста должен быть свой фтп пользователь и он должен быть заперт в корневой директории веб сайта

- фтп пользователь который будет иметь доступ к папке с бекапами,в этой же папке необходимо хранить логи

2 сервер:

- на этом сервере работает teamspeak 3 сервер его необходимо настроить на работу с БД установленной на первом сервере

так же необходимо перенести базу данных из SQLite в mysql на первом веб сервере (время недоступности teamspeak 3 сервера должно быть минимальным)

- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)

- с этого сервера должна бекапится вся папка с сервером teamspeak 3 раз в 24 часа на первый сервер и сохранить ее в папке доступной по фтп

- так же с этого сервера нужно перенести все логи на первый сервер и сохранить их в папке доступной по фтп

- необходимо настроить логирование ssh и соответсвенно логи нужно перенести на первый сервер

- перезагрузка сервера раз в 1 неделю в 5:00 по мск

3 сервер :

- на этом сервере работает teamspeak 3 сервер его необходимо настроить на работу с БД установленной на первом сервере

так же необходимо перенести базу данных из SQLite в mysql на первом веб сервере (время недоступности teamspeak 3 сервера должно быть минимальным)

- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)

- с этого сервера должна бекапится вся папка с сервером teamspeak 3 раз в 24 часа на первый сервер и сохранить ее в папке доступной по фтп

- так же с этого сервера нужно перенести все логи на первый сервер и сохранить их в папке доступной по фтп

- необходимо настроить логирование ssh и соответсвенно логи нужно перенести на первый сервер

- перезагрузка сервера раз в 1 неделю в 5:00 по мск