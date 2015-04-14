Добрый день. На домене лежит сайт на wordpress. Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене. Сроки и цены?
Настройка серверов
Имеется 3 сервера необходимо :
1 сервер:
- поднять mysql
- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)
- здесь будут храниться резервные копии остальных 2 серверов (точнее несколько папок нужно резервировать с тех серверов)
- установить и настроить nginx на работу с 3 виртуальными хостами хосты :
1)phpmyadmin (его необходимо установить)
2) здесь будет баг трекер а именно (Redmine) -- устанавливать и настраивать не нужно
3)здесь будет joomla -- устанавливать и настраивать не нужно
- для каждого виртуального хоста должен быть свой фтп пользователь и он должен быть заперт в корневой директории веб сайта
- фтп пользователь который будет иметь доступ к папке с бекапами,в этой же папке необходимо хранить логи
2 сервер:
- на этом сервере работает teamspeak 3 сервер его необходимо настроить на работу с БД установленной на первом сервере
так же необходимо перенести базу данных из SQLite в mysql на первом веб сервере (время недоступности teamspeak 3 сервера должно быть минимальным)
- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)
- с этого сервера должна бекапится вся папка с сервером teamspeak 3 раз в 24 часа на первый сервер и сохранить ее в папке доступной по фтп
- так же с этого сервера нужно перенести все логи на первый сервер и сохранить их в папке доступной по фтп
- необходимо настроить логирование ssh и соответсвенно логи нужно перенести на первый сервер
- перезагрузка сервера раз в 1 неделю в 5:00 по мск
3 сервер :
- на этом сервере работает teamspeak 3 сервер его необходимо настроить на работу с БД установленной на первом сервере
так же необходимо перенести базу данных из SQLite в mysql на первом веб сервере (время недоступности teamspeak 3 сервера должно быть минимальным)
- настроить iptables (не отвечать на пинг,запретить ответы на любые виды сканирования)
- с этого сервера должна бекапится вся папка с сервером teamspeak 3 раз в 24 часа на первый сервер и сохранить ее в папке доступной по фтп
- так же с этого сервера нужно перенести все логи на первый сервер и сохранить их в папке доступной по фтп
- необходимо настроить логирование ssh и соответсвенно логи нужно перенести на первый сервер
- перезагрузка сервера раз в 1 неделю в 5:00 по мск
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