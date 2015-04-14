Перенос сайта на Magento с одного хостинга на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок211 просмотров

Перенос интернет магазина на vps хостинг.

Сайт сделан на Magento.

VPS хостинг от ukraine.com.ua

Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно.

Оплата за работу только на карту украинского банка.

От вас жду бюджет.

Magento
10 лет назад
sbmd
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров