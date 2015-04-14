Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту ...
Продублировать сайт на поддомене.
Добрый день.
На домене лежит сайт на wordpress.
Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене.
Сроки и цены?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
(срочно) ВПС рассылает спам - на один из ящиков приходит сотни сообщений "Undelivered Mail Returned to Sender". Поменял рут пароль на сервере и пароль на ящике, на который приходят уведомления - не ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно настроить эллементарно win 2003 Нужна установка IIS И установка ftpСистемное администрирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно всплывающее окошко с текстом акций. Окошко будет всплывать только на главной стр. сайт solopizza_kz. Нужно узнать Стоимость и срок работы - желательно сделать сегодня.Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно Big Blue Button настроить на выделенном сервере Мануалы ниже http://as.zabedu.ru/vks/bbb/bbb-config http://habrahabr.ru/sandbox/86221/ Сообщите вашу цену, спасибоСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть выделенный сервер с панелью ISP, на котором находятся 7 сайтов. Все сайты на одном пользователе. Нужно сделать так, что бы на каждый сайт был отдельный пользователь ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Есть список proxy, нужно настроить работу apache чтобы http запросы для опред. сайтов проходили через proxy, proxy берется рандомно из списка. Нужно чтобы была привязка сессии к proxy, т.е если ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
сайт создан в joomla 3.1 необходимо шаблон адаптировать по нашим запросам указать необходимую для нас информациюСистемное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно найти зараженные файлы и шеллы на сайте. Для минимизации риска повторного заражения обеспечить меры безопасности Проверить почтовую очередь. Возможно, по заголовками писем можно будет определить спам-скприт.Системное администрирование10 заявокЗакрыт10 лет назад