Продублировать сайт на поддомене.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки90 просмотров

Добрый день.

На домене лежит сайт на wordpress.

Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене.

Сроки и цены?

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров