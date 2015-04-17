Подсказать решение с редиректом на nginx

Уважаемые администраторы,

внезапно для себя столкнулись со следующей проблемой после переноса сайта с апача на nginx:

нужно, чтобы открывая ссылку вида http://megapolistk.ru/news/486/?from=vk.com пользователь был переадресован на http://megapolistk.ru/news/486/. Сейчас его кидает на странный урл: http://0.0.1.230/?from=vk.com/.

На апаче это дело работало, на нгинксе ни в какую.