Настройка сайта на digital ocean (ubuntu)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок194 просмотра

Нужно корректно настроить работу сайтов на digital ocean. Сейчас там два сайта но они работают не стабильно, иногда падает БД , нужно понять причину

Ubuntu
10 лет назад
aleus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$14
1 день
Отличный специалист, делает качественно и на совесть. Внимательно слушает и дает дельные советы. Рекомендую к сотрудничеству!
Толковый заказчик. Стопроцентная оплата.

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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад