Необходимо срочно обновить используемую CMS MODX 1.0.4 и ее плагины до последних актуальных версий
Настроить сервер по моему тз
Настроить сервер и поставить приложения по моему тз.
На серваке убунту. ТЗ во вложении
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