Настроить сервер по моему тз

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Настроить сервер и поставить приложения по моему тз.

На серваке убунту. ТЗ во вложении

10 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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