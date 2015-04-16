Помощь в инстаграм на 10 минут в день

Tooligram.com

Программа для профессионального продвижения в Instagram

Сервис для автоматизации работы, привлечения клиентов, арбитража трафика

1. Ведение 10 акк на инстаграм

2. Кидать новости 1 раз в два дня

3. Делать 1000 подписок на каждый акк через тулиграм, запускается в программе ( оплаченную программу предоставляю)

4. В конце недели отчет в виде скриншота ( с 6000 подписок на каждом акк )

Не чего сложного, занимает времени 10 минут в день