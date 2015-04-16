Настроить сервер и поставить приложения по моему тз. На серваке убунту. ТЗ во вложении
Помощь в инстаграм на 10 минут в день
Программа для профессионального продвижения в Instagram
Сервис для автоматизации работы, привлечения клиентов, арбитража трафика
1. Ведение 10 акк на инстаграм
2. Кидать новости 1 раз в два дня
3. Делать 1000 подписок на каждый акк через тулиграм, запускается в программе ( оплаченную программу предоставляю)
4. В конце недели отчет в виде скриншота ( с 6000 подписок на каждом акк )
Не чего сложного, занимает времени 10 минут в день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо срочно обновить используемую CMS MODX 1.0.4 и ее плагины до последних актуальных версийСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
настройка хостинга оптимизация работы сайтаСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сломалась ISPmanager Lite 5.23.4 Не запускаються сайты, отвалились с пенели домены и пользователи, незайти в базу. Нужно всё исправить, что бы работало по феншую.Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. На домене лежит сайт на wordpress. Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене. Сроки и цены?Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту ...Закрыт10 лет назад
(срочно) ВПС рассылает спам - на один из ящиков приходит сотни сообщений "Undelivered Mail Returned to Sender". Поменял рут пароль на сервере и пароль на ящике, на который приходят уведомления - не ...Закрыт10 лет назад
- $20
Нужно настроить эллементарно win 2003 Нужна установка IIS И установка ftpЗакрыт10 лет назад