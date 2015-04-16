При подключении WiFi открывается страница в браузере

Здравствуйте уважаемые.

Есть гостиничный комплекс в котором есть бесплатный WiFi.

Необходимо сделать так чтобы при подключении с любого устройства открывался автоматически браузер на созданной мной странице с кнопкой для подтверждения подключения.

Я такую аутентификацию видел в аэропортах, где бесплатный wifi раздают.

На этой странице в браузере будет информация о гостинице.

1) Можете написать чтобы это организовать подойдет обычный роутер или нужен какой то профессиональный?

2) Можно ли организовать такую систему аутентификации с использованием беспроводных wifi роутеров?

Жду предложений.

С Уважением

Виталий