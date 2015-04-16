Привязка сайта к почте, налаживание работы заказов, частичный перевод разделов.
При подключении WiFi открывается страница в браузере
Здравствуйте уважаемые.
Есть гостиничный комплекс в котором есть бесплатный WiFi.
Необходимо сделать так чтобы при подключении с любого устройства открывался автоматически браузер на созданной мной странице с кнопкой для подтверждения подключения.
Я такую аутентификацию видел в аэропортах, где бесплатный wifi раздают.
На этой странице в браузере будет информация о гостинице.
1) Можете написать чтобы это организовать подойдет обычный роутер или нужен какой то профессиональный?
2) Можно ли организовать такую систему аутентификации с использованием беспроводных wifi роутеров?
Жду предложений.
С Уважением
Виталий
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно корректно настроить работу сайтов на digital ocean. Сейчас там два сайта но они работают не стабильно, иногда падает БД , нужно понять причинуСистемное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Tooligram.com Программа для профессионального продвижения в Instagram Сервис для автоматизации работы, привлечения клиентов, арбитража трафика 1. Ведение 10 акк на инстаграм 2. Кидать новости 1 раз в два дня ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить сервер и поставить приложения по моему тз. На серваке убунту. ТЗ во вложенииСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо срочно обновить используемую CMS MODX 1.0.4 и ее плагины до последних актуальных версийСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
настройка хостинга оптимизация работы сайтаСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сломалась ISPmanager Lite 5.23.4 Не запускаються сайты, отвалились с пенели домены и пользователи, незайти в базу. Нужно всё исправить, что бы работало по феншую.Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. На домене лежит сайт на wordpress. Создан поддомен. Нужно создать дубликат рабочего сайта на поддомене. Сроки и цены?Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перенос интернет магазина на vps хостинг. Сайт сделан на Magento. VPS хостинг от ukraine.com.ua Сайт рабочий, поэтому сам процесс переноса, после подготовки, нужно сделать оперативно. Оплата за работу только на карту ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт10 лет назад