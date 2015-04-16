Допиливание интернет-магазина в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Привязка сайта к почте, налаживание работы заказов, частичный перевод разделов.

Joomla
10 лет назад
chedosaf
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров