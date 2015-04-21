Нужен специалист в сфере администрирования.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт23 заявки786 просмотров

Занятость - по надобности!

Присутствие - большую часть дня!

Оплата - по окончанию работ либо раз в месяц с подробным отчетом.

Сфера деятельности - хостинг, настройка, обновление, рекомендации.

Средства связи - ICQ/Skype и моб.тел.

Навыки - работа с apache, nginx, exim, mysql, phpmyadmin, ISP System, DirectAdmin, ProxMox, OpenVZ, KVM, etc.

Приветствуется в заявке немного слов о себе, чтоб иметь некую картину.

Стоимость - по договоренности.

Виды оплат - Webmoney, Яндекс.Деньги, ПриватБанк Украина.

ApacheMySQLNginx
10 лет назад
weblancer-boss
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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