Создать и настроить дроплет для полноценной и быстрой работы сайта
Нужен специалист в сфере администрирования.
Занятость - по надобности!
Присутствие - большую часть дня!
Оплата - по окончанию работ либо раз в месяц с подробным отчетом.
Сфера деятельности - хостинг, настройка, обновление, рекомендации.
Средства связи - ICQ/Skype и моб.тел.
Навыки - работа с apache, nginx, exim, mysql, phpmyadmin, ISP System, DirectAdmin, ProxMox, OpenVZ, KVM, etc.
Приветствуется в заявке немного слов о себе, чтоб иметь некую картину.
Стоимость - по договоренности.
Виды оплат - Webmoney, Яндекс.Деньги, ПриватБанк Украина.
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