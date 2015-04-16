Здравствуйте уважаемые. Есть гостиничный комплекс в котором есть бесплатный WiFi. Необходимо сделать так чтобы при подключении с любого устройства открывался автоматически браузер на созданной мной странице с кнопкой для подтверждения подключения. ...
Настройка сайта на digital ocean
Создать и настроить дроплет для полноценной и быстрой работы сайта
Заявки фрилансеров
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