ev_danilov

Создать и настроить дроплет для полноценной и быстрой работы сайта
Системное администрирование10 заявок
Закрыт
10 лет назад
Создать и настроить дроплет для полноценной и быстрой работы сайта
Когда убираешь рекламный блок "Taboola" (он находится внизу сайта), перестает работать листалка. сайт : http://siestatoday.com/15-amazing-stadiums-world/ 1. Листалка http://joxi.ru/Rmze1g0swgEQrO 2. Рекламный блок http://joxi.ru/vAW4bYJIlNdjrW
Добавить в меню категории слева 3-й уровень вложенности и чтобы отображался список товаров. В прикрипленных файлах видно как надо. Стили (плюсик, минусик возле категории) тоже надо учесть.
http://bioptions.pp.ua/ На сайте в выпадающем меню и в футере отображает ошибку Notice: Undefined index: children_level2 in..., нужно ее убрать