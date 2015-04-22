Не доходят письма до @mail.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки184 просмотра

Добрый день,

с сервера не доходят письма на ящики мэйл.ру

С яндексом и гмэйл всё ок при этом.

Собственно, нужно решить проблему.

В заявке просьба указывать стоимость работы.

10 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Проблема оперативно решена, спасибо! Рекомендую Сергея как профессионала.
Отличный заказчик! Рекомендую! Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
ТОП-10
Системное администрирование