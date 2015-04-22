Не доходят письма до @mail.ru

Уважаемые администраторы, внезапно для себя столкнулись со следующей проблемой после переноса сайта с апача на nginx: нужно, чтобы открывая ссылку вида http://megapolistk.ru/news/486/?from=vk.com пользователь был переадресован на http://megapolistk.ru/news/486/. Сейчас его кидает на странный урл: ...