Настройка GeoDNS на базе geoscaling

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Завершен5 заявок245 просмотров

Есть прокси сервер на nginx в казахастане

Есть основной сервер на nginx в германии

Требуется настроить geoscaling dns2 сервис таким образом, чтобы по умолчанию всех посетителей из казахстана отправляло на сервер в казахстане, всех остальных пользователей на сервер в Германии.

В случае сбоя сервера в казахстане - все запросы нужно отправлять в германию

Все это реализуется с помощью сервиса GeoDNS сервиса www.geoscaling.com

Либо предлагайте варианты

Nginx
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$75
1 день
Все сделано на 5 баллов! Всем рекомендую работу с Виктором и его командой!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад