требуется консультация и настройка по виртуальному серверу на windows И настройка сервиса на debian. Задача - размещение сайтов.
Настройка GeoDNS на базе geoscaling
Есть прокси сервер на nginx в казахастане
Есть основной сервер на nginx в германии
Требуется настроить geoscaling dns2 сервис таким образом, чтобы по умолчанию всех посетителей из казахстана отправляло на сервер в казахстане, всех остальных пользователей на сервер в Германии.
В случае сбоя сервера в казахстане - все запросы нужно отправлять в германию
Все это реализуется с помощью сервиса GeoDNS сервиса www.geoscaling.com
Либо предлагайте варианты
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сервер - CentOS x64 Нужно: - проверить на уязвимости, закрыть - проверить порты, лишние закрыть - настроить автоблокировку при нескольких неудачных попытках входа - настроить мониторинг и ...Завершен10 лет назад
Добрый день, Сервер CentOS 6.4 x64, PHP 5.4 Уже стоит последний дефолтный Roundcube Надо настроить дополнительные модули https://myroundcube.com/ На сайте все доступно вроде написано ) ...Завершен10 лет назад
Добрый день, нужно 1 раз настроить нормально сервер, он вечно падаетСистемное администрирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
переделать http://texnomeb.com.ua/ (перенести) сайт с ocStore на OcshopЗакрыт10 лет назад
Добрый день коллеги, интересует помощь специалиста по работе с сервисом VoxImplant. Какие именно вопросы интересуют: - использование в качестве многопользовательской АТС - возможность настройка под каждого пользователя своих правил ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, с сервера не доходят письма на ящики мэйл.ру С яндексом и гмэйл всё ок при этом. Собственно, нужно решить проблему. В заявке просьба указывать стоимость работы.Завершен10 лет назад
Необходимо подключить туннельный брокер, поднять сокс5 и настроить ротацию IP по заданному интервалуЗакрыт10 лет назад
Уважаемые администраторы, внезапно для себя столкнулись со следующей проблемой после переноса сайта с апача на nginx: нужно, чтобы открывая ссылку вида http://megapolistk.ru/news/486/?from=vk.com пользователь был переадресован на http://megapolistk.ru/news/486/. Сейчас его кидает на странный урл: ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Идет несанкционированный трафик на сайт с систем накрутки посещаемости. Нужно этот трафик заблокировать. Напишите пожалуйста цену и срок.Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад