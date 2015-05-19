Настройка GeoDNS на базе geoscaling

Есть прокси сервер на nginx в казахастане

Есть основной сервер на nginx в германии

Требуется настроить geoscaling dns2 сервис таким образом, чтобы по умолчанию всех посетителей из казахстана отправляло на сервер в казахстане, всех остальных пользователей на сервер в Германии.

В случае сбоя сервера в казахстане - все запросы нужно отправлять в германию

Все это реализуется с помощью сервиса GeoDNS сервиса www.geoscaling.com

Либо предлагайте варианты