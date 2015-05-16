Предложить и установить защиту на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок228 просмотров

Сервер - CentOS x64

Нужно:

- проверить на уязвимости, закрыть

- проверить порты, лишние закрыть

- настроить автоблокировку при нескольких неудачных попытках входа

- настроить мониторинг и уведомления о попытках изменения системных файлов

- su

- привязки к IP

Что еще можно?

CentOS
10 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
$50
1 день
Все задачи выполнены
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и оплата

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
#1
Системное администрирование