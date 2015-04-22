Требуется консультация и настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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требуется консультация и настройка по виртуальному серверу на windows

И настройка сервиса на debian.

Задача - размещение сайтов.

Debian
10 лет назад
insiderman
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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