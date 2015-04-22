Есть несколько простых вопросов, которые необходимо объяснить и возможно что то донастроить.
Установить движок vbulletin на хостинг
все что нужно это установить движок vbulletin на хостинг. у меня возникает очень много ошибок при установке этого движка. нужен человек, который в этом разбирается.
пишите только те люди, которые хоть раз устанавливали этот движок.
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