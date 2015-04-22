Есть прокси сервер на nginx в казахастане Есть основной сервер на nginx в германии Требуется настроить geoscaling dns2 сервис таким образом, чтобы по умолчанию всех посетителей из казахстана отправляло на сервер ...
Требуется консультация по windows серверу
Есть несколько простых вопросов, которые необходимо объяснить и возможно что то донастроить.
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