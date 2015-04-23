Создать сервер авторизации

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Суть задачи:

Есть программа(клиент), которая подключаться к удаленному серверу с базой данных. Необходимо разобраться в алгоритме работы данного ПО и Сервера и написать/поднять промежуточный(локальный) сервер с базой данных. Для работы программы используется hardlock.

10 лет назад
apap
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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