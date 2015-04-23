Уведомления о звонках asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки555 просмотров

Имеется группа вызова в которую приходят звонки с сайта. Необходимо настроить уведомление о звонке в данную группу (при этом уведомления о звонках в другие группы не должны приходить). Необходимо отправлять 2 вида уведомления в зависимости от того был вызов отвечен или нет. Также должен отправляться номер звонившего, дата и время.

Используется:

elastix 2.5.0

asterisk 11.15.0

Asterisk
10 лет назад
steellynx
Эдуард 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров