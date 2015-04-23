Настройка одного сервера

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Закрыт10 заявок294 просмотра

Нужно реализовать следующую систему:

Настроить сервер Debian 7 32bit со следующим функционалом:

1) настроить ISPmanager, для управления сервером: добавление сайтов, баз данных, работа с файлами и т.д. – как на виртуальном хостинге

2) настроить ftp

3) поддержка mysql, php, perl

От вас: цена/сроки.

DebianMySQLPHPISPmanager
10 лет назад
ashot_vardaryan
Ашот 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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