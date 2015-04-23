Нужно реализовать следующую систему: Настроить сервер Debian 7 32bit со следующим функционалом: 1) настроить ISPmanager, для управления сервером: добавление сайтов, баз данных, работа с файлами и т.д. – как на виртуальном хостинге ...
Нужна помощь по серваку
с сервака не рассылается почта клиента - видимо из-за стоп листа (походу его добавили в спам листы)
Нужно в срочном порядке перевести клиента на другой сервер (арендовать новый или еще как нить)
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