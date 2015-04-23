Нужна помощь по серваку

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок199 просмотров

с сервака не рассылается почта клиента - видимо из-за стоп листа (походу его добавили в спам листы)

Нужно в срочном порядке перевести клиента на другой сервер (арендовать новый или еще как нить)

10 лет назад
Stepan025
Степан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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