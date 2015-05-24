Привести в порядок GIT на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки178 просмотров

Уважаемые администраторы,

требуется ваша помощь в решении следующей задачи: есть сайт с нарушенной схемой работы GIT. На сайте в силу обстоятельств длительное время изменения выкладывались не через GIT (bitbucket.org), а путем замены файлов. Сейчас стоит задача вернуться к нормальной схеме работы над проектом, т.е. через репозитарий.

При этом есть следующие нюансы:

- версия сайта на лайве нас устраивает, нет необходимости делать пулл и выравнивать ее с репозитарием

- на лайве есть много незакомиченных изменений, которые при неаккуратных действиях могут быть утрачены, что недопустимо

Что предлагается:

1. сделать полную резервную копию перед началом работы

2. создать репо и ветки, отталкиваясь от текущей версии лайва, не пытаясь ничего мержить и работать с конфликтами, чтобы еще более не усугубить проблему

Ишется человек, хорошо знающий гит и имеющий опыт решения подобных вопросов. Людей без отзывов и специалистов широкого профиля прошу не беспокоить.

Git
10 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

itjunky
Максим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$10
1 день
Максим очень внимательно подошел к решению задачи. На протяжении работы постоянно находился на связи и держал нас в курсе происходящего. Несмотря на всю сложность и запущенность нашей ситуации, при решении задачи не допустил ни одной ошибки. Работа выполнена аккуратно, оперативно и в полном соответствии с заданием. Кроме того, Максим охотно консультировал нас по работе с системой GIT и поделился ценными советами относительно упрощения нашей работы в будущем. Поскольку я остался очень доволен нашим сотрудничеством, рекомендую данного исполнителя как толкового и надежного администратора.
Легко нашли общий язык. Выяснили подробности задачи, что позволило успешно с ней справиться. Финансовая оценка затраченного времени и труда так же была достойной.

Заявки фрилансеров

itjunky
Максим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад