Настройка IP телефонии

Необходимо техническое решение которое позволит полностью контролировать все входящие и исходящие звонки, желательно не просто с аудио-записью разговоров, а с транскрибацией в текст. На текущий момент используем Софтфон, а так же мобильные телефоны. Номера телефонов 8800 от оператора Дельта и городские номера от Ростелекома и Мегафон. Исходящие звонки совершаем через МТТ. Так же настроено получение уведомлений на почту о поступивших звонках, но сделано не до конца, то есть не так как было нужно. Как минимум хотелось бы получать уведомления о том на какой из номеров был совершен звонок, принят он или пропущен.