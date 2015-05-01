Требуется развернуть систему безопасности

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

Требуется развернуть систему безопасности и написать инструкцию

Знание Технологий:

Tor

Linux

VPN

Виртуальные машины

и других.

Подробности человек твердо умеющему разворачивать системы безопасности и твердо работающему с данными технологиями.

От вас Скайп

Linux
10 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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