Скачать торрент на линукс сервере и переконвертировать видео

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Добрый вечер, нужно на CentOS 6 скачать торрент файл, много видео файлов.

После чего, на сервере переконвертировать эти файлы в хорошее и плохое качество.

CentOS
10 лет назад
davidoffz
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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