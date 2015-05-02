Поставить Billmanager и перенести клиентов и их услуги с Bpanel

Ищу исполнителя, который сможет гарантированно перенести клиентов и услуги с панели Bpanel в Billmanager предварительно установив и настроив на сервере.

Кроме установки Billmanager необходимо будет всё настроить от и до, чтоб ее можно было уже использовать в работе.

Необходим исполнитель с хорошим знанием продуктов ISP!

Это должен быть и программист и системный администратор в одном лице...