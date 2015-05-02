Поставить Billmanager и перенести клиентов и их услуги с Bpanel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Ищу исполнителя, который сможет гарантированно перенести клиентов и услуги с панели Bpanel в Billmanager предварительно установив и настроив на сервере.

Кроме установки Billmanager необходимо будет всё настроить от и до, чтоб ее можно было уже использовать в работе.

Необходим исполнитель с хорошим знанием продуктов ISP!

Это должен быть и программист и системный администратор в одном лице...

10 лет назад
weblancer-boss
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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