Обновить freepbx

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Ниже указана версия сегодняшняя, нужно обновить до последней

PBX Firmware: 5.211.65-14

PBX Service Pack: 1.0.0.0

10 лет назад
btct223
50 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров