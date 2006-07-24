iva-skater

Нужно доработать дизайн сайта, нужно переделать шапку, на flash и несколько незначительных извенений. Менять нужно не много, такчто прошу предлогать не дорого. Могу предложить чтото вроде 20$ но и работа не большая.
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть дизайн на html с css из него надо сделать шаблон для joomla. Обращайтесь на icq 289489 Взаране благодарен. Думаю стоимоть примерно 10-15$HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужен хороший дизайн сайта о экстриме. Нужно всё красиво и замечательно. Бюджет от 50$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Надо сделать 1 стр, для cms, без вёрстки, дизайн похожийн на http://www.skateboarding.ru/. Всё оченб просто, дизайн нужен на html. Бюджен сразу скажу малнький, 10-15$ если будет 2 версии html и flash то 20 стучите на icq ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Надо шаблон templatemonster сверстать в joomla. Там у меня heml и flash версия так вот пользователь может в самом верхнем правом углу выбрать html или flash. Я думаю все знают что шаблоны templatemonster удобны в ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Мне нужен дизайн для joomla её сайт http://joom.ru/ проэкт: экстримальный сайт на котором будет скейтбординг сноубординг и.т.д. меню мне нужно как на http://www.skateboarding.ru/ вверку, и при входе на него под ним открывалось, другое ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Мне нужна простенькая но надёжная CMS для сайта о экстримальных видах спорта, бьджет маленький, так что CMS нужна уже готовая, помогите подобратьт, + мне нужен дизайн к ней. Обращайтесь на icq 3373070 спасибоПоиск информации8 заявокЗакрыт17 лет назад