iva-skater

Гость iva-skater

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Доработать дизайн

    Нужно доработать дизайн сайта, нужно переделать шапку, на flash и несколько незначительных извенений. Менять нужно не много, такчто прошу предлогать не дорого. Могу предложить чтото вроде 20$ но и работа не большая.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать 1 стр.

    Надо сделать 1 стр, для cms, без вёрстки, дизайн похожийн на http://www.skateboarding.ru/. Всё оченб просто, дизайн нужен на html. Бюджен сразу скажу малнький, 10-15$ если будет 2 версии html и flash то 20 стучите на icq ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон templatemonster вставить в joomla

    $50

    Надо шаблон templatemonster сверстать в joomla. Там у меня heml и flash версия так вот пользователь может в самом верхнем правом углу выбрать html или flash. Я думаю все знают что шаблоны templatemonster удобны в ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для Joomla

    $50

    Мне нужен дизайн для joomla её сайт http://joom.ru/ проэкт: экстримальный сайт на котором будет скейтбординг сноубординг и.т.д. меню мне нужно как на http://www.skateboarding.ru/ вверку, и при входе на него под ним открывалось, другое ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна CMS для сайта о экстриме + дизайн

    $50

    Мне нужна простенькая но надёжная CMS для сайта о экстримальных видах спорта, бьджет маленький, так что CMS нужна уже готовая, помогите подобратьт, + мне нужен дизайн к ней. Обращайтесь на icq 3373070 спасибо

    Поиск информации8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Дизайн на html сверстать для joomla
C этим человеком общаться только радость! Очень культурный и внимательный заказчик. Рад был сотрудничать.
Просто всё супер, выполнено всё за ночь. Сделал дешевле всех кто предлагал, вроде щас все работает, и не каких глюков нету. Даже не знаю, что сказать, просто скажу что мне оч понравилось!
Ответный отзыв
Lelya
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Сделать дизайн сайта о ЭКСТРИМЕ
Было очень приятно с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Даже, не знаю, что сказать, всё выполнено замечателььно и профессионально и быстро. Человек очень приятен в разговоре и во всём остальном:) Мне понравилось!! буду и дальше сотрудничать с данным дизайнером.
Ответный отзыв