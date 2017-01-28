j4d

Владимир j4d

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Векторная графика, веб-дизайн, вёрстка, иконки, логотипы ...

Векторная графика, веб-дизайн, вёрстка (HTML/CSS), иконки и логотипы ...

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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