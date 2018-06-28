jeskat2018

Юлия jeskat2018

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер-архитектор

Создание дизайна полиграфической продукции в короткие сроки: меню, визитки, листовки с рекламой и т.д.!

Профессиональные навыки, умения, компетенции: уверенный пользователь ПК: 

MS Office, Internet , Photoshop, CorelDraw, AutoCAD,SketchAp,ArchiCAD 

Знание программ: 3DMaх

Рисую эскизы для тату, создаю под эскизы трафареты.

Выполняю архитектурно-строительные чертежи, проектирование. (довожу до конца альбомы АР, КР, ПЗУ)

Опыт работы:

 г.Сургут, "Наше время", 2006-2008г.- Разнорабочий по благоустройству населенных пунктов

 г.Челябинск, Архитектурная студия "Пинар", 2012г. - Помощник архитектора

 г. Сургут, "ООО Теплоресурс", 2013 - 2015 г. - Техник-проектировщик

 г. Сургут, "ООО Теплоресурс", 2015 г. - 2015г.- Архитектор

 г.Сургут, ООО "g-interior", 2015 г. - 2016 г. - Чертежник 

 г.Сургут, ООО "НТК ЦИТ", 2016 г. -2017 г. - Архитектор 

 г.Сургут, УМВД России, 2017 г. -2017 г. - Полицейский комендантского отделения 

 г.Сургут, МБДОУ №37 "Колокольчик", 2017 г. -2018 г. - Младший воспитатель

 г.Сургут, Телекомпания СургутИнформТВ- менеджер по рекламе, 2018 г. - по настоящее время 

Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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Чертежи и Схемы
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