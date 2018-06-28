Дизайнер-архитектор

Создание дизайна полиграфической продукции в короткие сроки: меню, визитки, листовки с рекламой и т.д.!

Профессиональные навыки, умения, компетенции: уверенный пользователь ПК:

MS Office, Internet , Photoshop, CorelDraw, AutoCAD,SketchAp,ArchiCAD

Знание программ: 3DMaх

Рисую эскизы для тату, создаю под эскизы трафареты.

Выполняю архитектурно-строительные чертежи, проектирование. (довожу до конца альбомы АР, КР, ПЗУ)

Опыт работы:

г.Сургут, "Наше время", 2006-2008г.- Разнорабочий по благоустройству населенных пунктов

г.Челябинск, Архитектурная студия "Пинар", 2012г. - Помощник архитектора

г. Сургут, "ООО Теплоресурс", 2013 - 2015 г. - Техник-проектировщик

г. Сургут, "ООО Теплоресурс", 2015 г. - 2015г.- Архитектор

г.Сургут, ООО "g-interior", 2015 г. - 2016 г. - Чертежник

г.Сургут, ООО "НТК ЦИТ", 2016 г. -2017 г. - Архитектор

г.Сургут, УМВД России, 2017 г. -2017 г. - Полицейский комендантского отделения

г.Сургут, МБДОУ №37 "Колокольчик", 2017 г. -2018 г. - Младший воспитатель

г.Сургут, Телекомпания СургутИнформТВ- менеджер по рекламе, 2018 г. - по настоящее время