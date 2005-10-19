k-o-l-e-s

Алекс k-o-l-e-s

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Founder & Hacker

Blockchain evangelist

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexandr_belkin
Александр 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка простого лендинга Figma.
Figma
Спасибо, за сотрудничество
Александру благодарность, выручил нас выполнив заказ в разгар праздничных каникул.
Ответный отзыв