Требуется помощь в извлечении всех ответов и цитированных твитов из одного твита с использованием Twitter API. Ключ API уже предоставлен. Задача срочная и имеет высокую стоимость.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
3 года назад
Требуется помощь в извлечении всех ответов и цитированных твитов из одного твита с использованием Twitter API. Ключ API уже предоставлен. Задача срочная и имеет высокую стоимость.
Ищем специалиста по SMM для продвижения P2E игры, запущенной в тестнете. Необходим опыт в крипто-проектах и высокий уровень английского. Примеры успешных проектов обязательны.
Требуется верстка простого лендинга из Figma для стартапа, занимающегося разработкой игры. Проект имеет низкую сложность. Ищем верстальщика, который готов работать в праздники.