Разработчик игр

Я - разработчик игр, программист.

В основном работаю с Unity3d и своим движком для standalone и mobile игр ( iOS, Android, PC , Mac, Linux, Flash, Blackberry).

Без проблем напишу игру или интерактивное приложение на Flash.

Есть возможность портировать ваши flash игры под мобильные (не Adobe Air, а native).

Есть возможность рисовать, рендерить и моделить контент для игр с моей стороны.

Если есть документация к языку, библиотеке или движку, то я разберусь быстро.

Для интересного проекта готов писать код 24 часа в сутки.

Очень люблю 2d игры и мелкие, казуальные 3d.

За крупные MMO-like проекты не берусь.

Не работаю над проектами, которые каким-либо образом относятся к эротике, насилию и тд.

После завершения работы я, обычно, поддерживаю с Вами связь и всегда готов помочь, если возникают трудности.

Пишите, шлите ТЗ и предложения на [email protected]