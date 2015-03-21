Я - разработчик игр, программист.
В основном работаю с Unity3d и своим движком для standalone и mobile игр ( iOS, Android, PC , Mac, Linux, Flash, Blackberry).
Без проблем напишу игру или интерактивное приложение на Flash.
Есть возможность портировать ваши flash игры под мобильные (не Adobe Air, а native).
Есть возможность рисовать, рендерить и моделить контент для игр с моей стороны.
Если есть документация к языку, библиотеке или движку, то я разберусь быстро.
Для интересного проекта готов писать код 24 часа в сутки.
Очень люблю 2d игры и мелкие, казуальные 3d.
За крупные MMO-like проекты не берусь.
Не работаю над проектами, которые каким-либо образом относятся к эротике, насилию и тд.
После завершения работы я, обычно, поддерживаю с Вами связь и всегда готов помочь, если возникают трудности.
Пишите, шлите ТЗ и предложения на [email protected]