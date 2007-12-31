Фирма Лидер Софт - Разработка интернет-проектов и программного обеспечения.

Интернет разработки - более 20 проектов (последние смотри в портфолио)

Инструменты разработки: PHP, JAVA, MSSQL, MySQL, ASP

В настоящее время имею более 30 разработок в области программного обеспечения.

Разработка программного обеспечения:

- Разработка программных продуктов и баз данных любой сложности с использованием современных серверов баз данных.

Для создания программного продукта применяются:

1) Базы данных: Interbase (Firebird, Yaffil), MS SQL Server, MySQL, Oracle, Paradox, MS Access, Foxpro :

2) Языки программирования: Borland Delphi, Borland C++ Builder

3) Вывод форм отчетов: QuickReport, Rave Report, FastReport, Cristal Report, MS Excel, MS Word, Обычный текстовый файл (в любой кодировке: DOS, WIN, UNICODE), HTML-файл :

4) Интеграция программного продукта с Internet: Получение и отправка почты, использование FTP и HTTP интерфейсов, выгрузка данных в виде HTML страниц и т.д.

5) Для баз данных: создание многоуровнего пользовательского доступа к данным, перенос данных между разными базами данных (Interbase->MS SQL Server, Oracle->Firebird и т.д.), создание независимых отчетов к уже существующим базам данных :

6) Обработка данных: Анализ данных (графики и таблицы), OLAP и OLTP технологии (многомерный анализ данных), выгрузка в MS Excel и XML, выгрузка результатов анализа данных в HTML файл или MS Excel.

7) Осуществление доступа к базам данных через: ADO, BDE, компоненты прямого доступа к базам данных Interbase, Oracle, MySQL :