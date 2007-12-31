Требуется поддержка сайта знакомств, требуется отличное знание PHP. Для получения работы соискатель должен пройти тестирование. Работа удаленная, 5 часов в день.
Фирма Лидер Софт - Разработка интернет-проектов и программного обеспечения.
Интернет разработки - более 20 проектов (последние смотри в портфолио)
Инструменты разработки: PHP, JAVA, MSSQL, MySQL, ASP
В настоящее время имею более 30 разработок в области программного обеспечения.
Разработка программного обеспечения:
- Разработка программных продуктов и баз данных любой сложности с использованием современных серверов баз данных.
Для создания программного продукта применяются:
1) Базы данных: Interbase (Firebird, Yaffil), MS SQL Server, MySQL, Oracle, Paradox, MS Access, Foxpro :
2) Языки программирования: Borland Delphi, Borland C++ Builder
3) Вывод форм отчетов: QuickReport, Rave Report, FastReport, Cristal Report, MS Excel, MS Word, Обычный текстовый файл (в любой кодировке: DOS, WIN, UNICODE), HTML-файл :
4) Интеграция программного продукта с Internet: Получение и отправка почты, использование FTP и HTTP интерфейсов, выгрузка данных в виде HTML страниц и т.д.
5) Для баз данных: создание многоуровнего пользовательского доступа к данным, перенос данных между разными базами данных (Interbase->MS SQL Server, Oracle->Firebird и т.д.), создание независимых отчетов к уже существующим базам данных :
6) Обработка данных: Анализ данных (графики и таблицы), OLAP и OLTP технологии (многомерный анализ данных), выгрузка в MS Excel и XML, выгрузка результатов анализа данных в HTML файл или MS Excel.
7) Осуществление доступа к базам данных через: ADO, BDE, компоненты прямого доступа к базам данных Interbase, Oracle, MySQL :
- $2500Веб-программирование21 заявкаЗакрыт16 лет назад