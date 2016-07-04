kalashnickovvit

Платформа - Андроид Есть макет написанный на axshare - http://9rfygt.axshare.com/gruztaxi.html Тех задание - в лс. Сервер с API - имеется. Вопросы, стоимость и сроки - в лс.
Мобильные приложения13 заявок
Закрыт
9 лет назад
Платформа - Андроид Есть макет написанный на axshare - http://9rfygt.axshare.com/gruztaxi.html Тех задание - в лс. Сервер с API - имеется. Вопросы, стоимость и сроки - в лс.
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