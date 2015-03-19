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я занимаюсь графическим дизайном и Web-дизайном.

Родился и до 2008 г. жил на Украине. Мне всегда было интересно - кто и как делает рекламу на big boards нашего города и этот интерес определил выбор моей профессии.

Я поступил в "City Unity College" на факультет графического дизайна. Это филиал Британского ВУЗа, который находится в Афинах.

Я твердо верю, самое главное чтобы работа которую ты делаешь приносила радость и удовольствие, и результатом такой работы будут интересные и востребованные идеи.

Я работал графическим дизайнером 5 мес., в греческой компании'' Lixnia''. В мои обязанности входила разработка дизайна журналов и книг, разработка макетов рекламной продукции, визиток, плакатов, календарей, баннеров и т.д.

Я свободно владею Русским, Украинским и Греческим языком, занимаюсь изучением английского языка.

Работаю в графических программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Adobe InDesign. Моё хобби, стало моей работай а работа стала моим хобби и я доволен тем чем занимаюсь.